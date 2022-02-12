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Посольство России в Киеве: наши диппредставительства на Украине продолжают свою работу

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Depositphotos

В посольстве России в Киеве заявили, что российские диппредставительства продолжают работать на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве.

«Мы продолжаем свою работу», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине и сократить количество дипломатов в посольстве в Киеве.

Такое решение в американской администрации приняли в связи с угрозой российского вторжения до завершения Олимпийских игр на предстоящей неделе.

До этого сообщалось, что Великобритания эвакуирует сотрудников посольства из Киева.

Гражданам рекомендовали воздерживаться от любых поездок в Украину, а тем, кто уже находится там, посоветовали уезжать, «пока они могут» и пока «доступны коммерческие средства». «В связи с этой возросшей угрозой» Форин-офис принял решение о дальнейшем выводе сотрудников посольства из Киева. В ведомстве уточнили, что посольство в Киеве останется открытым, но не сможет оказать личную консульскую помощь.

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