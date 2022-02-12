В профсоюзе мигрантов оправдали власти Калужской области за ограничения для приезжих

Профсоюз трудящихся мигрантов не считает дискриминационным решение губернатора Калужской области Владислава Шапши о запрете для приезжих на работу в ряде сфер. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил председатель профсоюза Ренат Каримов.

«У губернаторов были и остаются такие полномочия, когда они могут ограничивать в тех или иных секторах. Я не вижу здесь никакой дискриминации. Губернатор пытается решить ситуацию, ориентируясь на взгляд жителей области. Если людей беспокоит эта проблема, и ее нельзя урегулировать какими-то мерами информирования о том, что иностранцы вносят существенный вклад в развитие области. Что делать, если это не помогает? Нужно либо смириться и работать в другой сфере, либо поменять место жительства», — сказал Каримов.

Ранее председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов назвал некорректным решение губернатора Калужской области запретить мигрантам работать на территории региона. По его мнению, это может быть проявлением национализма или идиотизма, а Шапша занимается популизмом.

Губернатор Владислав Шапша объявил о решении калужских властей запретить работу иностранных граждан в сферах общественного питания, транспорта и розничной торговле 11 февраля. Позднее губернатор пояснил, что речь не идет о тотальном запрете на работу для мигрантов. По его словам, приезжие смогут закрыть те вакансии, которые не востребованы среди местных жителей.

Подробнее о ситуации с мигрантами в Калужской области — в материале «Газеты.Ru».