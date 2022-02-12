В Германии рассказали, как решить разногласия НАТО и России

Бывший министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг заявил, что разногласия между НАТО и Россией по поводу расширения альянса на восток можно решить дипломатически. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, сделать это можно с помощью минских соглашений. Он упомянул разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в котором тот сказал, что Украина не выполняет условий соглашений.

Когда минские соглашения будут реализованы, «тогда наши дипломатические усилия закончатся», заключил Юнг.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о состоянии минских договоренностей после встречи политсоветников нормандского формата в Берлине.

По его словам, переговоры были безрезультатными, но это тоже результат, так как теперь стало ясно, чего стоят заявления партнеров по нормандскому формату. Козак отметил, что Киев саботирует выполнение «Минска-2», и этот саботаж происходит в течение восьми лет.

Он заявил, что три из четырех участников нормандского формата не готовы выполнять минские соглашения. Представитель России рассказал, что Украина предложила подключить ОБСЕ для диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но это противоречит договоренностям.