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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Швеция заявила о нежелании вступать в НАТО

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Depositphotos

Государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что страна не стремится вступать в НАТО. Об этом она сообщила Politico.

При этом Швеция планирует продолжать сотрудничать с альянсом, добавила она.

«Мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не стремимся к присоединению», — подчеркнула она.

Ранее спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО.

Депутат подчеркнула, что действия России по недопущению интеграции Украины в Североатлантический альянс не могут лишить ее права свободно вступать в военные или политические блоки. Чмилите-Нильсен добавила, что обещания НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году в отношении Грузии и Украины все еще действуют, несмотря на позицию Москвы.

До этого американский политолог и историк Дмитрий Саймс заявил, что Соединенным Штатам необходимо официально закрепить отказ для Украины и Грузии на вступление в НАТО, а также признать, что Россия не планирует осуществить вторжение на Украину.

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