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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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AP: Госдеп объявит в субботу об эвакуации американского посольства в Киеве

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Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Госдепартамент США планирует объявить 12 февраля об эвакуации американского посольства в Киеве, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным источников, заявление выйдет в начале субботы по местному времени. В нем будет сказано, что работники диппредставительства должны будут покинуть Украину «в преддверии опасного российского вторжения».

Не исключено, что часть работников посольства будет перевезена на запад страны, ближе к границам с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

В январе Госдеп США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

11 февраля президент США Джо Байден призвал рядовых американцев покинуть Украину «прямо сейчас».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление военного присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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