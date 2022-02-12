На Украине Зеленского назвали «злым и мстительным клоуном»

Борьба президента Украины Владимира Зеленского со СМИ сильно ударит по его рейтингу. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказала экс-депутат Рады Елена Бондаренко.

Она обратила внимание, что за последние два с половиной года в стране было заблокировано семь телеканалов.

«Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. <…> Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор <…> никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было», — заявила Бондаренко.

По ее словам, это свидетельствует о том, что «это явно политическая месть».

Также политик отметила, что только в эфире заблокированных каналов звучали разные мнения по вопросам внешней политики Украины, в том числе не соответствующие мнению властей страны.

Она считает, что такие действия могут сильно ударить по украинскому лидеру.

«Растет армия недовольных. Растет армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17 процентов поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль», — добавила Бондаренко.

Накануне стало известно, что СНБО Украины ввел санкции против телеканала «Наш», который принадлежит экс-депутату Рады Евгению Мураеву.

Ранее бывший народный депутат Украины Олег Петренко заявил, что власти страны предпринимают попытки ввести цензуру и закрыть оппозиционные телеканалы из-за возможности досрочных парламентских и президентских выборов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда украинских телеканалов продолжил линию Киева на установление тотальной цензуры.

В конце прошлого года украинский лидер подписал указ о санкциях против нескольких компаний, владеющих брендами телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший Незалежный». Ограничительные меры затрагивают юридические лица ООО «Медиа Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір».

2 февраля 2021 года Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ». После этого закрытые каналы создали медиахолдинг «Новости» и открыли телеканал «Перший Незалежный».