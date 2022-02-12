Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МОК приветствуют возможное расследование в окружении Валиевой 07:31
Борис Джонсон нашел способ оправдать локдаун-вечеринки 07:29
Американский юрист поделился мнением о деле Валиевой 07:21
Российские керлингистки уступили Южной Корее в матче Олимпиады 07:09
Психолог рассказал, когда россияне чаще обращаются за помощью 07:07
Россиянам назвали продукт для восстановления легких 07:00
В Киеве утвердили план эвакуации на случай «российского вторжения» 06:53
Заседание CAS по делу Валиевой пройдет онлайн 06:51
Срок рассмотрения заявлений на гражданство РФ могут сократить 06:40
Туктамышева: никто не может конкурировать с молодыми фигуристками 06:39

В США заявили о тайном значении поездки Путина в Китай

The Hill: Путин в Пекине заручился поддержкой КНР для двойного удара по позициям США

close
100%
Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/Reuters

Президент РФ Владимир Путин не просто так решил нанести визит в Китай во время Олимпийских игр, эта поездка позволила ему заручиться поддержкой Пекина для двойного удара по позициям США в Евразии. Об этом пишет американское издание The Hill.

В статье говорится, что КНР поможет главе России бросить вызов Соединенным Штатам и международному сообществу. Как отметили авторы, Путин получил «экономический спасательный круг» от китайской стороны.

«(Президент США Джо — «Газета.Ru») Байден говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы «Северный поток – 2» заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди. В Пекине Владимир Путин объявил о новых нефтегазовых сделках с Китаем на сумму $117,5 млрд», — cказано в публикации.

Журналисты также указали, что новые договоренности между двумя странами стали своеобразным посланием Западу, которое свидетельствует о том, что Москва и Пекин объединились и готовы к конфронтации с США.

Вечером 4 февраля российский лидер принял участие в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине.

Эти политики обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих государств.

Все новости на тему:
Китай — Россия
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть