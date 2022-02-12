В США заявили о тайном значении поездки Путина в Китай

Президент РФ Владимир Путин не просто так решил нанести визит в Китай во время Олимпийских игр, эта поездка позволила ему заручиться поддержкой Пекина для двойного удара по позициям США в Евразии. Об этом пишет американское издание The Hill.

В статье говорится, что КНР поможет главе России бросить вызов Соединенным Штатам и международному сообществу. Как отметили авторы, Путин получил «экономический спасательный круг» от китайской стороны.

«(Президент США Джо — «Газета.Ru») Байден говорил, что Вашингтон не хочет, чтобы «Северный поток – 2» заработал, если Россия вторгнется на Украину. Однако российский президент оказался на шаг впереди. В Пекине Владимир Путин объявил о новых нефтегазовых сделках с Китаем на сумму $117,5 млрд», — cказано в публикации.

Журналисты также указали, что новые договоренности между двумя странами стали своеобразным посланием Западу, которое свидетельствует о том, что Москва и Пекин объединились и готовы к конфронтации с США.

Вечером 4 февраля российский лидер принял участие в церемонии открытия Олимпиады.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по итогам встречи в Пекине.

Эти политики обратились ко всем странам с призывом укреплять диалог и взаимное благополучие, отстаивать общечеловеческие ценности, уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих государств.