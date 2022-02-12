В Киеве утвердили план эвакуации на случай «российского вторжения»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения города в связи с якобы возможным «вторжении» России. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как заявил градоначальник, план определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. По его словам, всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты столицы входят свыше 500 хранилищ и порядка 4,5 тысяч сооружений двойного использования.

«Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — отметил Кличко.

Он также указал, что в настоящее время разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

Ранее Виталий Кличко заявил о готовности «пойти воевать» против России с автоматом в руках.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что РФ якобы может напасть на Украину 15 февраля. По информации агентства, Россия может предпринять попытку провокации на Донбассе или попытаться захватить Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.