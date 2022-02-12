Антонов заявил, что США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против России

Заявления советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана о «вторжении» на Украину лишь демонстрируют стремление США повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, заявил Newsweek посол России в США Анатолий Антонов. Его ответы были опубликованы на странице посольства в Вашингтоне в Facebook.

Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандисткой кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», — сказал дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь призвал американцев покинуть Украину в течение следующих 24-48 часов. Он предупредил, что Россия может напасть на Украину во время продолжающиеся Олимпиады.