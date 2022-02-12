На Украине предложили уничтожить правительство Крыма

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов посоветовал Украине провести спецоперации по ликвидации руководства Крыма. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, таким образом Киев сможет «ассиметрично» противостоять России.

Как считает Бутусов, властям Украины следует возобновить проведение спецопераций разведки страны «с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья».

Также он заявил, что необходимо полностью блокировать Приднестровье и устроить на этой территории мятеж с помощью украинских спецслужб и военных.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в настоящее время Киев не в состоянии вернуть Крым военным путем. По его словам, власти будут добиваться возвращения полуострова в состав Украины, для этого разработана стратегия.

До этого главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заверил, что Киев не готовится к военной операции в Донбассе или Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.