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Зеленский ввел санкции в отношении российской компании

Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против российской компании «Витрина ТВ»

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций сроком на пять лет против российской компании «Витрина ТВ». Соответствующий указ главы государства размещен на сайте его офиса.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», — сказано в тексте документа,

Накануне глава СНБО Алексей Данилов сообщил о санкциях в отношении компании из Москвы «Витрина ТВ» за трансляцию российских каналов на Украине. По его словам, рестрикции введены по предложению Службы безопасности Украины.

Также стало известно, что СНБО ввел санкции в отношении телеканала «Наш», который принадлежит бывшему депутату Рады Евгению Мураеву.

Ранее этот экс-парламентарий, названный Великобританией «пророссийским лидером в Киеве», пожаловался, что ему и его семье угрожают.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою партию — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, также основал телеканал «Наш». NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского. Сейчас Мураеву продолжает принадлежать телеканал «Наш».

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Санкции против России
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