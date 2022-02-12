Лидеры США, стран Европы и НАТО решили удвоить дипломатические усилия по Украине

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Румынии, НАТО и Европейской комиссии решили удвоить дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины, передает пресс-служба британского правительства.

Как сообщается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел виртуальную встречу с главами вышеназванных стран и объединений, «чтобы обсудить ситуацию на Украине».

В заявлении пресс-службы сказано, что стороны договорились удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни. Они согласились с тем, что есть выход из ситуации вокруг Украины, если Россия «снизит напряженность».

Джонсон при этом отметил, что «он опасается за безопасность Европы в нынешних условиях».

«Он подчеркнул необходимость, чтобы входящие в НАТО страны наглядно продемонстрировали наличие масштабного пакета экономических санкций, готовых к применению, если Россия примет опустошительное и разрушительное решение вторгнуться на Украину», — сказано в заявлении.

Премьер Соединенного Королевства также заявил собеседникам, что необходимо «работать сообща над оказанием экономической и оборонной помощи Украине», указали на Даунинг-стрит.