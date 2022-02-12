Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МОК не будет наказывать украинского скелетониста за политическую акцию 02:40
Канадцев призвали срочно покинуть Украину 02:37
Роднина: скандалом с Валиевой мы подталкиваем ISU к поднятию возрастного ценза 02:31
Зеленский ввел санкции в отношении российской компании 02:21
Джонни Депп будет награжден золотой медалью за заслуги перед Сербией 02:14
Бастрыкин рассказал о причинах агрессии мигрантов 01:59
Зеленский посоветовал мэру Харькова не стесняться говорить на русском языке 01:58
Туктамышева рассказала, почему она хочет встречаться с человеком не из мира... 01:54
Фигуристка Слуцкая заявила, что Валиева достойна золота Олимпиады 01:44
МИД России записал ролик в поддержку российских олимпийцев под песню группы... 01:33

Лидеры США, стран Европы и НАТО решили удвоить дипломатические усилия по Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Румынии, НАТО и Европейской комиссии решили удвоить дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины, передает пресс-служба британского правительства.

Как сообщается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел виртуальную встречу с главами вышеназванных стран и объединений, «чтобы обсудить ситуацию на Украине».

В заявлении пресс-службы сказано, что стороны договорились удвоить дипломатические усилия в ближайшие дни. Они согласились с тем, что есть выход из ситуации вокруг Украины, если Россия «снизит напряженность».

Джонсон при этом отметил, что «он опасается за безопасность Европы в нынешних условиях».

«Он подчеркнул необходимость, чтобы входящие в НАТО страны наглядно продемонстрировали наличие масштабного пакета экономических санкций, готовых к применению, если Россия примет опустошительное и разрушительное решение вторгнуться на Украину», — сказано в заявлении.

Премьер Соединенного Королевства также заявил собеседникам, что необходимо «работать сообща над оказанием экономической и оборонной помощи Украине», указали на Даунинг-стрит.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть