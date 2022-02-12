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Песков подтвердил информацию о переговорах Путина с Байденом и Макроном

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, подтвердил, что завтра, 12 февраля, он созвонится с французским и американским коллегами Эммануэлем Макроном и Джо Байденом. Об этом сообщает РИА «Новости».

О разговоре Путина с Макроном написали французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Звонок Байдена анонсировал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — рассказал Песков.

По данным французских журналистов, беседа президента Франции с российским лидером должна состояться в 12.00 по парижскому времени (14.00 по Москве).

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал сообщение Reuters, в котором говорится о «приватной» части переговоров Путина с Макроном. Песков заявил, что приведенные агентством слова были сказаны публично.

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