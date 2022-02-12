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В МИД России оценили заявления из США о скором «вторжении» России на Украину

Захарова прокомментировала заявления из США о скором «вторжении» России на Украину

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления американских официальных лиц о том, что Россия в ближайшее время вторгнется на Украину. Слова Захаровой приводит ТАСС.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — заявила представитель российского МИД.

По ее словам, каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей, а весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица писало, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал американцев покинуть Украину в течение следующих 24-48 часов.

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