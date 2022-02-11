МИД России обвинил Запад в создании искусственной напряженности вокруг Украины

В российском МИД заявили, что западные страны сговорились с целью создать видимость напряженности вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

«Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий», — говорится в заявлении.

Западные политике избегают должных оценок информационной кампании против России, что подтверждает их причастность к антироссийским публикациям, отметили в министерстве.

Развернувшуюся в конце 2021 года, начале 2022-го дипломаты назвали беспрецедентной по масштабности и проработанности.

Ранее Израиль выпустил предупреждение для своих граждан об опасности поездок на Украину и начал эвакуировать из страны семьи дипломатов.