Макрон захотел позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, 12 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

По данным французских журналистов, телефонные переговоры должны состояться в полдень по парижскому времени (14.00 мск).

Ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что глава Белого дома хочет переговорить с Путиным.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение Reuters о закрытой части переговоров Путина с Макроном. Агентство сослалось на источники в окружении французского лидера

«Там нечего комментировать. Президент все это говорил публично», — сказал он.

Те же источники объяснили журналистам длину стола, за которым сидели Путин и Макрон. По их словам, Макрон отклонил просьбу Кремля о прохождении теста COVID-19, поэтому его «держали на расстоянии» от Путина