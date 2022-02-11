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США просят американцев как можно скорее покинуть Украину

Салливан: Россия может напасть на Украину во время Олимпиады

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Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал американцев покинуть Украину в течение следующих 24-48 часов. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, остающиеся на Украине американцы не смогут покинуть страну в случае военной эскалации, так как президент не будет подвергать риску военных, посылая их в зону боевых действий для спасения людей, которые могли уехать, но решили не уезжать.

Он предупредил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады.

«Если вы останетесь, вы берете на себя риски, без каких-либо гарантий, что будет какая-либо другая возможность уехать. И нет перспективы эвакуации военными в случае российского вторжения», – заявил он.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр. По его словам, США продолжают фиксировать тревожные признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых войск на границу Украины.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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