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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Генсек НАТО заявил о высоком риске агрессии против Украины

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Байденом высокий риск агрессии против Украины

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Frederic Sierakowski/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джо Байденом и другими лидерами стран альянса ситуацию вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он назвал высоким риск нападения России на Украину и заявил, что страны НАТО готовы к любому сценарию.

«НАТО остается открытой к диалогу, гарантируя защиту всем союзникам», — написал Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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