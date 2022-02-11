США сократят количество дипсотрудников на Украине

Белый дом планирует отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине и сократить количество дипломатов в посольстве в Киеве. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, такое решение в американской администрации приняли в связи с угрозой российского вторжения до завершения Олимпийских игр на предстоящей неделе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас».

«Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан США, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории.

В январе Госдеп США разрешил эвакуировать сотрудников посольства из Киева из-за нарастания напряженности вокруг Украины, вслед за этими сообщениями своих дипломатов начали вывозить и другие страны, в частности Германия и Великобритания.