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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Евросоюзе рассказали о готовящихся антироссийских санкциях

В Еврокомиссии заявили, что рассматривают «все возможные варианты» санкций против России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров западных стран о разрабатываемых антироссийских санкциях, которые будут введены в случает вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.

«Фон дер Ляйен проинформировала о ситуации вокруг секторальных и индивидуальных санкций на случай будущей военной агрессии России против Украины. Она подтвердила, что рассматриваются все возможные варианты и что санкции затронут энергетику, финансовый сектор, а также экспорт высокотехнологичных товаров», — говорится в заявлении.

Ранее советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что США и ЕС подобрались «довольно близко» к согласованию пакета потенциальных санкций, направленных на сдерживание России от нападения на Украину. Он подчеркнул, что ограничения будут динамическими — с возможностью дополнения и изменения.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ужесточение ужесточение санкционного режима против России в Великобритании.

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