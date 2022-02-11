В Евросоюзе рассказали о готовящихся антироссийских санкциях

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров западных стран о разрабатываемых антироссийских санкциях, которые будут введены в случает вторжения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.

«Фон дер Ляйен проинформировала о ситуации вокруг секторальных и индивидуальных санкций на случай будущей военной агрессии России против Украины. Она подтвердила, что рассматриваются все возможные варианты и что санкции затронут энергетику, финансовый сектор, а также экспорт высокотехнологичных товаров», — говорится в заявлении.

Ранее советник госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что США и ЕС подобрались «довольно близко» к согласованию пакета потенциальных санкций, направленных на сдерживание России от нападения на Украину. Он подчеркнул, что ограничения будут динамическими — с возможностью дополнения и изменения.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ужесточение ужесточение санкционного режима против России в Великобритании.