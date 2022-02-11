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Пользователи Twitter обвинили Трасс в плохих манерах на встрече с Лавровым

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Иностранные пользователи Twitter обвинили главу МИД Великобритании Элизабет Трасс в плохих манерах во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пользователи прокомментировали видео в профиле ASB News, где Трасс помешала работе переводчиков, начав свою речь раньше времени.

«Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, но еще и забыла дома свои манеры», — написал пользователь. Другой комментатор его поправил: «это не плохие манеры, а обычная наглость».

Другие пользователи обратили внимание на деликатное поведение Лаврова, который жестом указал Трасс на конфуз. «Мне так понравилось, насколько вежливо Лавров ее остановил», — говорится в комментарии пользователя. Читатели отметили, что российский министр прекрасно говорит на английском, но не мог ничего разобрать из-за «чертовщины» вокруг.

Также Трасс во время переговоров с Лавровым заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России.

Трасс 10 февраля посетила российскую столицу для переговоров с Лавровым по ситуации на Украине. Глава МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Лондона достигли самой низкой отметки за многие годы. Лавров выразил надежду, что страны смогут восстановить двустороннее сотрудничество, а Лиз Трасс ожидает, что переговоры поспособствуют укреплению европейской безопасности.

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