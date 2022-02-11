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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме решили, что украинский кризис приближается к «критической точке»

Reuters: Белый дом увидел в выходе в Черное море российских кораблей приближение «критической точки»

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Президент США Джо Байден обсудил с помощниками по национальной безопасности напряженность между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники агентства отметили, что в администрации Байдена пришли к выводу, что украинский кризис в скором времени может достигнуть «критической точки». В частности, в Вашингтоне обеспокоены ужесточением риторики со стороны Москвы, выходом в Черное море шести кораблей ВМФ России и переброску дополнительной российской военной техники в Белоруссию.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом об обострении военно-политической обстановки в Европе из-за нагнетания напряженности вокруг Украины.

До этого посольство Украины в Вашингтоне сообщило, что Соединенные Штаты намерены поставить Киеву дополнительные 90 тонн оборонной помощи, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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