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В Словакии на домах голосовавших за соглашение с США депутатов написали «изменник»

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Ken Cedeno/Reuters

Депутат парламента Словакии Мирослав Коллар обратился к премьер-министру страны Эдуарду Хегеру из-за надписей «Здесь живет изменник», появившихся на домах некоторых парламентариев, голосовавших за соглашение о военном сотрудничестве с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«То, что происходит в последние два дня в Словакии, напоминает наступление фашизма. Некоторые оппозиционные депутаты открыли «сезон охоты» на тех своих коллег, которые голосовали за одобрение военного соглашения с США. В интернете размещены фотографии этих депутатов с их домашними адресами. И на некоторых домах уже появились надписи «здесь живет изменник», — цитирует обращение Коллара местный телеканал ТАЗ.

Депутат призвал главу правительства созвать совет безопасности.

Занимающая большинство мест в парламенте Словакии праволиберальной коалиция добилась одобрения военного соглашения с Соединенными Штатами, президент страны Зузана Чапутова ратифицировала его в тот же день. В документе говорится о выделении американской стороной $100 млн на модернизацию словацкой оборонной инфраструктуры.

Оппозиционных партий и ряд видных представителей общественности выступили категорически против сотрудничества с Вашингтоном.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить военное присутствие на востоке Европы в связи с ростом напряженности вокруг Украины.

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