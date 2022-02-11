США планируют поставить Украине еще 90 тонн боеприпасов и систем «Джавелин»

США намерены поставить еще 90 тонн оборонной помощи на Украину. Об этом сообщает посольство США на Украине в своем Twitter.

«Пятнадцать рейсов — и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем «Джавелин» и оборонной помощи для ВСУ, принятой президентом США», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом предложил странам Запада внести свой вклад в снижение напряженности в ситуации с Украиной и прекратить «напичкивание» ее оружием.

Он подчеркнул, что снабжение Украины оружием идет «со всех сторон», и делается это публично и показательно.

Уоллес прибыл в Москву на встречу с Шойгу вскоре после визита в Россию главы МИД Великобритании Лиз Трасс. По словам министра, причиной ее визита стала необходимость призвать правительство России «отвести войска» от украинской границы.

Отношения России с Западом усложнились в связи с ситуацией вокруг Украины. Западные СМИ активно распространяли сообщения о готовящемся вторжении России на Украину, невзирая на заверения Москвы об отсутствии таких «планов». В связи с этим ряд стран, в том числе США и Великобритания, направили в Киев военную помощь, а в соседние с Украиной государства — дополнительные войска.