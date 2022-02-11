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В Германии назвали сложными переговоры с Россией в нормандском формате

Глава МИД ФРГ Бербок: переговоры в нормандском формате в Берлине были сложными

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала сложными переговоры политсоветников нормандского формата в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас вчера в Берлине были сложные переговоры, которые длились более 10 часов», — сказала Бербок на пресс-конференции.

По ее словам, Германия намерена использовать этот формат и дальше для прогресса минского процесса урегулирования. «Мы в нормандском формате вместе с нашими французскими друзьями, наконец, вернулись на рельсы переговоров с российской и украинской сторонами и мы будем использовать этот нормандский формат дальше, хоть это и сложно, чтобы продвигаться вперед в минском процессе», — сказала глава МИД Германии.

Она отметила, что ситуация вокруг Украины очень сложная.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал о состоянии минских договоренностей после встречи политсоветников нормандского формата в Берлине.

По его словам, переговоры были безрезультатными, но это тоже результат, так как теперь стало ясно, чего стоят заявления партнеров по нормандскому формату. Козак отметил, что Киев саботирует выполнение «Минска-2», и этот саботаж происходит в течение восьми лет.

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