Козак: Госдеп разослал странам НАТО инструкции по затягиванию переговоров по Украине

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил по итогам берлинских переговоров политсоветников в нормандском формате, что французская и немецкая стороны находятся под влиянием Украины, сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, <...> Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции, поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение. <...> Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства», — рассказал Козак.

По его словам, Госдепартамент США направил странам НАТО отдельные инструкции по тому, как правильно вести переговоры по Украине. Козак подчеркнул, что американские власти таким образом решили раскрыть альянсу способы затягивания диалога и увода его в тупик.

Ранее Козак пояснил, почему «нормандский формат» стоит на месте восемь лет подряд.