В Великобританию прибыли американские ядерные бомбардировщики B-52

На авиабазе Фэрфорд в Глостершире приземлились четыре стратегических ядерных бомбардировщика ВВС США B-52, вылетевшие с базы Майнот в Северной Дакоте. Посадку самолетов засняли пользовали Twitter.
Как сообщает RT, официальные лица утверждают, что визит американских бомбардировщиков готовился давно и не связан с обострением отношений между западными странами и Россией.
Great to see these @usairforce #B52's back @RAF_Fairford today for another bomber task force deployment. HATE12 seen here dropping his Shute, turn up the volume@RAFFFDSpotters #avgeek #aviationdaily pic.twitter.com/EEjvgQTXLx— Mark Youd (@MarkYoud2) February 10, 2022
При этом ВВС США сообщают, что на пути в Великобританию самолеты провели учения с британскими истребителями «Тайфун» и португальскими F-16.
B-52 прилетели накануне визита в Москву министра обороны Великобритании Бена Уолеса. Как сообщалось ранее, Уолес проведет переговоры с Сергеем Шойгу и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.