В Великобританию прибыли американские ядерные бомбардировщики B-52

На авиабазе Фэрфорд в Глостершире приземлились четыре стратегических ядерных бомбардировщика ВВС США B-52, вылетевшие с базы Майнот в Северной Дакоте. Посадку самолетов засняли пользовали Twitter.

Как сообщает RT, официальные лица утверждают, что визит американских бомбардировщиков готовился давно и не связан с обострением отношений между западными странами и Россией.

При этом ВВС США сообщают, что на пути в Великобританию самолеты провели учения с британскими истребителями «Тайфун» и португальскими F-16.

B-52 прилетели накануне визита в Москву министра обороны Великобритании Бена Уолеса. Как сообщалось ранее, Уолес проведет переговоры с Сергеем Шойгу и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.