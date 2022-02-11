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Евреи стали переодеваться в мусульман, чтобы иметь возможность молиться на Храмовой горе

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Кадр из видео телеканала BBC

Радикальные еврейские активисты «Возвращаясь на гору» переодеваются в мусульман и учат арабский язык, чтобы молиться на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом член организации Рафаэль Моррис заявил в интервью «Би-Би-Си».

«Ты переодеваешься, меняешь головной убор, пририсовываешь себе немного волос на лице, и даже учишь немного арабского языка, — все это, чтобы иметь возможность помолиться на Храмовой горе», — сообщил активист.

По его словам, он с группой активистов регулярно поднимается на священное для евреев место в Иерусалиме во время мусульманского намаза, но вместо молитвы на арабском читает молитвы на иврите.

Моррис добавляет, что конечная цель его организации — строительство Третьего храма в Иерусалиме.

Иерусалим был полностью взят под контроль Армией обороны Израиля в 1967 году в результате победы над Иорданией и коалицией арабских стран в Шестидневной войне. Мусульмане сохранили контроль над горой, где находится мечеть Аль-Акса — одна из самых важных святынь в исламе, однако евреям и христианам после этого разрешили посещение Храмовой горы при условии, что они не будут молиться.

Ранее сообщалось о новом плане мирного урегулирования Палестино-израильского конфликта.

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