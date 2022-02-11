Песков переадресовал Елисейскому дворцу вопрос об успехах Макрона в Киеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Елисейскому дворцу вопрос об оценке работы главы Франции Эммануэля Макрона в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Журналисты попросили прокомментировать тот момент, что Франция и Германия не готовы давить на Украину из-за того, что Киев не предоставляет свое видение будущего Донбасса.

«Включите Google, найдите телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили Пескова, считают ли в Кремле, что в предложения Макрона есть базис для будущих шагов.

«Мы пока не располагаем информацией, [президент России Владимир] Путин с Макроном еще не поговорили, мы точно не знаем», — отметил представитель Кремля, добавив, что дата переговоров еще не назначена.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский политик заявил, что украинский лидер готов выполнять минские соглашения.

Позднее на Украине заявили, что прямой диалог с Донецком и Луганском якобы не предусмотрен минскими договоренностями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил это утверждение с пропагандой Йозефа Геббельса.

Накануне в Берлине состоялись переговоры «нормандской четверки», они длились почти девять часов.