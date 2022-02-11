Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ритейлеры отправили ФАС первые отчеты по ограничению наценок 13:12
Песков рассказал, бывают ли у Путина оговорки 13:11
WebMoney объявил о прекращении операций по российским кошелькам 13:11
В Белоруссии объяснили блокировку TJ 13:07
Нижегородская семья обнаружила в гробу родственника чужого человека 13:04
Банщику Сергею предложили вернуть Волочковой деньги за отпуск на Мальдивах 13:03
Стоянов рассказал, каких кавээнщиков не любит 13:03
У госпитализированной актрисы Кириенко нашли рак 12:52
Рядом с Госдумой обрушились строительные леса 12:49
Экс-премьер Украины сравнил страну с колонией 12:47

Песков переадресовал Елисейскому дворцу вопрос об успехах Макрона в Киеве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Офис Президента Украины/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Елисейскому дворцу вопрос об оценке работы главы Франции Эммануэля Макрона в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Журналисты попросили прокомментировать тот момент, что Франция и Германия не готовы давить на Украину из-за того, что Киев не предоставляет свое видение будущего Донбасса.

«Включите Google, найдите телефон Елисейского дворца и повторите этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также спросили Пескова, считают ли в Кремле, что в предложения Макрона есть базис для будущих шагов.

«Мы пока не располагаем информацией, [президент России Владимир] Путин с Макроном еще не поговорили, мы точно не знаем», — отметил представитель Кремля, добавив, что дата переговоров еще не назначена.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский политик заявил, что украинский лидер готов выполнять минские соглашения.

Позднее на Украине заявили, что прямой диалог с Донецком и Луганском якобы не предусмотрен минскими договоренностями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил это утверждение с пропагандой Йозефа Геббельса.

Накануне в Берлине состоялись переговоры «нормандской четверки», они длились почти девять часов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть