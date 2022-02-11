В Кремле не стали комментировать слухи об отставке губернатора Марий Эл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не получал сведений о готовящейся отставке губернатора Марий Эл Александра Евстифеева. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

У Пескова спросили, в курсе ли он кадровых изменений и планах Евстифеева.

«Я не располагаю такой информацией, не хотел бы комментировать, эксперты часто обсуждают то, что не имеет отношения к реальности», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы государства.

До этого в РБК заявили, что Евстифеев хочет уйти в отставку, так как больше не хочет работать на своем посту. Один из источников издания утверждал, что вероятность его увольнения «приближается к 100%».

В свою очередь в Марий Эл опровергли слухи об отставке губернатора Евстифеева. По данным пресс-службы, глава республики находится на рабочем месте и продолжает свою работу. Он занял свой пост в 2017 году.