Экс-премьер Украины сравнил страну с колонией

Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах, занимавший этот пост в 2001 — 2002 годах, заявил в разговоре с YouTube-каналом Ukrlife.TV, что экономика страны напоминает колониальную.

«Когда мы анализируем структуру экономик колоний бывшей Британской империи, из которых вывозили сырье, дешевую рабочую силу, то наша структура уже где-то подобна структуре экспорта колонии бывшей Британской империи, что, безусловно, недопустимо», — объяснил экс-глава кабмина страны.

Он приравнял такую ситуацию к бедности, ведущей к снижению численности населения. По мнению политика, Украина может потерять свою субъектность в том смысле, что «окончательно» станет «сырьевым придатком» или «экспортером дешевой рабочей силы» для ряда развитых стран.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса рассказал, что скопление российских войск у границ является психологическим давлением со стороны РФ и в этом нет «ничего нового».