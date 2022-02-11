Politico: США не могут обновить стратегию нацбезопасности из-за «планов России»

Неясность планов России в отношении Украины мешает властям США выпустить обновленную стратегию по национальной безопасности, сообщает Politico.

По данным издания, ситуация вокруг Украины является одним из основных факторов задержки документа, который может в итоге «существенно измениться». От действий Москвы, как отмечает Politico, будет зависеть оценка ее возможной угрозы для США. На это также повлияет характер и специфика — использование кибератак, охват территорий и так далее — предполагаемого «вторжения» на Украину.

«Но в целом президент Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение о том, что Китай, а не Россия, представляет большую долгосрочную угрозу для Америки», — подчеркивает Politico.

Ранее президент США Джо Байден объяснил отказ посылать американские войска на Украину тем, что, если между Соединенными Штатами и Россией начнется конфликт, то это приведет к новой мировой войне. Он подчеркнул, что власти ни при каких обстоятельствах не отправят туда американских военных, в том числе для эвакуации сограждан.