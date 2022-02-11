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Посол Нечаев: Россия ждет от ФРГ позитивных сигналов в вопросе с телеканалом RT DE

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россия ждет от Германии позитивных шагов в ситуации вокруг российского телеканала RT DE и готова к сотрудничеству. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, передает РИА «Новости».

«Что касается ситуации вокруг RT DE, всегда отмечали, что не стремимся к конфликту с Берлином. Но и смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации, выдавливают из местного информационного поля, не собираемся», — сказал дипломат.

По его словам, среди немецких граждан сейчас сильно вырос спрос на качественное альтернативное мнение, которое представляют СМИ России, вещающие на немецком языке.

В начале февраля европейский оператор спутниковой связи Eutelsatснял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB.

Позднее компания RT DE Productions GmbH обратилась в Административный суд Берлина с требованием отменить решение немецкого регулятора.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова урегулировать ситуацию с RT и DW при желании ФРГ.

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