Николас Мадуро появится на публике в супергеройском трико

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился поддержать национальную мультипликацию и появится на публике в костюме супергероя SuperBigote, сообщает РИА «Новости».

Имя персонажа, внешне похожего на президента Мадуро, переводится как «Супер Усач». Он является главным героем короткометражных роликов-мультиков, в котором «Супер Усач» борется против американского империализма, санкций и пандемии коронавируса.

Одним из главных злодеев мультфильма является персонаж, похожий на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Вы знаете, что эту идею придумали люди с чувством юмора, потому что люди без чувства юмора не понимают, как мы наслаждаемся жизнью. У них есть Супермен и Человек-паук, у нас - СуперБиготе и его друзья <...> Говорят, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма СуперБиготе. В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так, готовьтесь!», — заявил Мадуро.

Ранее в Венесуэле появился усатый Супермен, похожий на Мадуро.