Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опубликованы первые кадры сериала по «Властелину колец» 05:04
Байден заявил, что объединить «Украину» невозможно 04:58
Два члена экипажа легкомоторного самолета Ан-2 погибли при крушении на Камчатке 04:49
Трусова упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине 04:45
Один член экипажа погиб при крушении легкомоторного самолета Ан-2 на Камчатке 04:41
Кожевников: датские хоккеисты могут преподнести нам сюрприз 04:37
Кабину самолета А-100 «Премьер» оборудовали уникальным защитным стеклом 04:27
Российские фигуристки не стали общаться с журналистами после тренировки 04:24
Легкомоторный самолет Ан-2 упал на Камчатке 04:11
Козак заявил об отказе Киева дать ответ о будущем статусе Донбасса в составе... 04:08

Николас Мадуро появится на публике в супергеройском трико

Президент Венесуэлы Мадуро согласился поддержать национальную мультипликацию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сайт издания Noticias

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился поддержать национальную мультипликацию и появится на публике в костюме супергероя SuperBigote, сообщает РИА «Новости».

Имя персонажа, внешне похожего на президента Мадуро, переводится как «Супер Усач». Он является главным героем короткометражных роликов-мультиков, в котором «Супер Усач» борется против американского империализма, санкций и пандемии коронавируса.

Одним из главных злодеев мультфильма является персонаж, похожий на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Вы знаете, что эту идею придумали люди с чувством юмора, потому что люди без чувства юмора не понимают, как мы наслаждаемся жизнью. У них есть Супермен и Человек-паук, у нас - СуперБиготе и его друзья <...> Говорят, что фабрика по производству костюмов для маскарада шьет тысячи экземпляров костюма СуперБиготе. В какой-то момент я появлюсь в одной из программ так, готовьтесь!», — заявил Мадуро.

Ранее в Венесуэле появился усатый Супермен, похожий на Мадуро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть