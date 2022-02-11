На Украине рассказали, от чего зависит деэскалация на ее границах

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак завил, что вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины зависит в том числе от прогресса на переговорах в нормандском формате, в которых приняли участие Германия, Россия, Украина, Франция. Заявление сделано после переговоров политсоветников «нормандской четверки» в Берлине, пишет ТАСС.

«В том числе от прогресса на переговорах в нормандском формате, я считаю, будет зависеть и процесс деэскалации», — указал Ермак на брифинге в украинском посольстве.

По мнению главы офиса Владимира Зеленского, ситуация вокруг украинских границ является одной из главных на мировой повестке дня.

Ермак отметил, что сроки следующей встречи еще не определены.

«Встреча точно будет и, я думаю, что очень скоро», — заключил представитель Украины.

Ранее представитель России на переговорах Дмитрий Козак оценил встречу «нормандской четверки».