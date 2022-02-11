Козак: Берлин и Париж с пониманием относятся к позиции РФ по украинскому кризису

Франция и Германия с пониманием относятся к российской позиции на переговорах в «нормандском формате» по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников лидеров «нормандского формата», которая прошла в Берлине. Об этом пишет ТАСС.

«Берлин и Париж с пониманием относятся к тем требованиям, тем позициям, которые мы заявляли сегодня на переговорном процессе: политический процесс должен начаться — в консультациях, в обсуждениях с представителями Донбасса», — заявил российский представитель.

Козак отметил, что влияние дипломатической активности Запада почти не сказалось на позиции Украины.

Козак также заявил, что переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине, которые длились восемь часов, завершились без ощутимых результатов и заявлений.

По словам представителя РФ, украинская сторона в ходе переговоров демонстрирует непреклонность в вопросах постконфликтного урегулирования. Представители Украины при разработке коммюнике отказались даже цитировать минские соглашения, где говорится, что будущий статус Донбасса будет решаться в рамках консультаций и обсуждений с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, добавил он.