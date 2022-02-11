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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине оценили итоги встречи «нормандской четверки»

Ермак: участники встречи подтвердили необходимость выполнять «Минск-2».

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал итоги очередной встречи «нормандской четверки», сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжим работать. Я думаю, что мы будем встречаться очень скоро снова. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог», — заявил Ермак.

Назвать конкретную дату Ермак отказался, отметив, что Украина достигла «значительного прогресса» в переговорах.

«Все подтвердили сегодня то, что у нас есть минские договоренности. Их нужно выполнять», — заявил Ермак.

Он уточнил, что главным для Киева на новых переговорах является достижение договоренности об обмене пленными.

«Мы надеемся, сегодня мы об этом говорили, что на следующем заседании трехсторонней контактной группы будут разблокированы гуманитарные вопросы по обмену пленными, по открытию КПВВ, которые готовы уже больше года с украинской стороны», — заявил Ермак.

Ранее представитель России на переговорах Дмитрий Козак оценил встречу «нормандской четверки».

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