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Переговоры «нормандской четверки» в Берлине завершились

Переговоры лидеров «нормандской четверки» продлились почти девять часов

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Fabrizio Bensch/Reuters

Переговоры «нормандской четверки», которые состоялись в Берлине, завершились. Их длительность составила почти девять часов, сообщает ТАСС.

На данный момент ожидается начало пресс-конференции главы российской делегации и руководителя администрации президента Дмитрия Козака, которая запланирована в посольстве России в Берлине.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской области, произошедшего после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча «нормандской четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.

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