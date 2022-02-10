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В ЛДПР прокомментировали информацию о переставшем узнавать окружающих Жириновском

В ЛДПР опровергли сообщения о переставшем узнавать окружающих Жириновском

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В пресс-службе ЛДПР опровергли сообщения о том, что лидер партии Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, перестал узнавать окружающих, пишет РИА «Новости».

«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — сказано в сообщении.

Ранее портал URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщал, что состояние Жириновского, заболевшего COVID-19, ухудшилось, он перестал узнавать окружающих. По информации этого СМИ, политик не узнает соратников, родных и персонал больницы.

При этом в ЛДПР отметили, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

Накануне стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

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Коронавирус 2019-nCoV
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