В ЛДПР прокомментировали информацию о переставшем узнавать окружающих Жириновском

В пресс-службе ЛДПР опровергли сообщения о том, что лидер партии Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, перестал узнавать окружающих, пишет РИА «Новости».

«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — сказано в сообщении.

Ранее портал URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщал, что состояние Жириновского, заболевшего COVID-19, ухудшилось, он перестал узнавать окружающих. По информации этого СМИ, политик не узнает соратников, родных и персонал больницы.

При этом в ЛДПР отметили, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

Накануне стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.