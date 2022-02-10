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Захарова заявила, что британская сторона на переговорах с Лавровым «озвучивала твиты»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с главой российского ведомства Сергеем Лавровым со стороны главы британского МИД Лиз Трасс свелись к «озвучиванию твитов». Такое мнение Захарова озвучила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Это даже не лозунги — посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров — знаете, что это такое? Это озвученные твиты... Сформировалось уже целое поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке — это уже и есть передача смысла. Все туда можно уложить», — сказала дипломат.

Ранее Захарова раскритиковала ужесточение санкционного режима Британии.

Накануне состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, что получается разговор немого с глухим.

В ходе встречи Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров в ответ напомнил, что военные части находятся на территории своего государства.

Отвечая на вопрос российского коллеги, Трасс заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Посол Великобритании в России Дебора Боннерт вмешалась в диалог и объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

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