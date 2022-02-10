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В ООН ответили на слова постпреда Украины о членстве России в Совбезе

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Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя слова постпреда Украины Сергея Кислицы о членстве России в Совбезе, заявил, что «всем отчетливо видно, кто заседает в Совбезе». Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Всем отчетливо видно, кто заседает в Совете Безопасности. Это факт», — сказал он.

Он добавил, что эти вопросы относятся к ведению стран – членов ООН, но организация «не собирается в них вмешиваться».

Ранее постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил, что Россия не имеет права заседать ни в Генеральной Ассамблее ООН, ни тем более в Совете Безопасности, сообщает издание «Украинская правда».

Россия заняла место Советского Союза в Совете Безопасности ООН как государство – продолжатель СССР 24 декабря 1991 года. Тогда президент России Борис Ельцин направил письмо-уведомление генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру о продолжении членства в ООН и сохранении за Россией всех обязательств и ответственности в рамках ООН. На данный момент, с февраля 2022 года, Россия является председателем СБ.

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