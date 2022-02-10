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Новые санкции Лондона против РФ могут коснуться российских СМИ и оборонного сектора

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Поправки к законопроекту о британских санкциях в отношении РФ предусматривают, что ограничительные меры могут быть применены в отношении российских СМИ и сферы цифровых технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Согласно документу, санкции нацелены на правительство России и секторы экономики, имеющие стратегическое значение для него. Среди них — химическая промышленность, строительный и оборонный секторы, энергетика, сферы транспорта, финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли.

Кроме того, новые ограничения могут коснуться СМИ и сферы коммуникаций.

Накануне правительство Великобритании утвердило поправки к закону о санкциях против России. Согласно документу, новые санкции могут быть введены против «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине», «подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».

Также новые ограничительные меры Лондона могут затрагивать компании в Крыму, которые сменили юрисдикцию «в нарушение украинских законов».

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