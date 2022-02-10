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Депутаты КПРФ не смогли выразить отношение к переименованию Ленинского суда в Грозном в Ахматовский

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Во фракции КПРФ в Госдуме не смогли однозначно ответить на вопрос «Газеты.Ru» об отношении к внесенному в нижнюю палату парламента законопроекту о переименовании судов в Грозном. Согласно инициативе парламента Чечни, Ленинский районный суд предлагается переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что идею властей республики необходимо изучить с юридической точки зрения и «выработать позицию».

«Смотрите, надо это рассмотреть, потому что это юридическая плоскость. То есть вопрос не в переименовании судов, а вопрос в том, что районы были переименованы. Поэтому это с юридической точки зрения надо посмотреть. Фракция поизучает и выработает позицию», — подчеркнул он.

В то же время депутат партии Леонид Калашников сказал изданию, что «далек от этой темы» и не хочет комментировать законопроект.

«Я, честно говоря, далек от этой темы, мне вообще не хочется на эту тему говорить. Если переназвали, значит, переназвали. Это не значит, что я, например, согласен с тем, что Ленинской район Москвы превратился в Хамовнический, и Хамовнический суд теперь называется не Ленинский, а Хамовнический. Мало от этого толку, но при этом, что об этом сейчас будем в каждой подворотне рассуждать, какое слово поменяли в гимне, а музыку оставили. Все равно под этот гимн встаешь или под эту музыку. Поэтому не хочу я даже комментировать», — сказал он.

В свою очередь, депутат от КПРФ Николай Арефьев на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о своем отношении к переименованию судов ответил, что «не знает», потому что занимается экономикой.

«Не знаю, это вам лучше обратиться в комитет по региональной политике, потому что я занимаюсь экономикой. Всего доброго», — заявил он.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного, при этом механизма для переименования судов в российском законодательстве нет.

По словам депутатов, районы города, где располагаются эти четыре суда, были переименованы, а у судов остались старые названия, что «создает неудобства для граждан».

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