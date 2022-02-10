«Коммунисты России» выступили против законопроекта от парламента Чечни о переименовании судов Грозного

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал идею властей Чечни переименовать Ленинский суд в Грозном в Ахматовский «неразумной». Он выразил надежду, что тенденция менять названия географических объектов скоро прекратится.

«Мы всегда были против таких переименований, потому что наша великая советская история и победа советского народа предопределили потом топонимику и названия улиц, площадей и так далее в разных частях нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, это весьма неразумные действия тех властей, которые собираются это сделать. Фактически просто спекулировать на некотором антикоммунизме. Будем надеяться, что эта тенденция прекратится, потому что мы все знаем, что начинается с переименования улиц и сноса памятников, а кончается потом на Украине фашизмом. Я надеюсь, что простые чеченцы и чеченский народ понимает, что борьба с коммунистическими названиями может превратиться, трансформироваться в проявления фашистских вещей, очень неприятных, которые неизбежно потом превращаются в максимализм и идут по всем народам и по дружбе народов», — сказал он.

Ранее парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании судов Грозного: Ленинский районный суд предлагается переименовать в Ахматовский, Октябрьский — в Байсангуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Заводской — в Шейх-Мансуровский. При этом механизма для переименования судов в российском законодательстве нет.

По словам депутатов, районы города, где располагаются эти четыре суда, были переименованы, а у судов остались старые названия, что «создает неудобства для граждан».