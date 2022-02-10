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Шольц заявил, что Европа готова к диалогу с Россией по вопросам безопасности

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Steffi Loos/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа готова к серьезному диалогу с Россией по вопросам безопасности. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что ожидает от России шагов для снижения эскалации на Украине. По его словам, Россия «не должна недооценивать нашу сплоченность и решимость как партнеров по ЕС и союзников в НАТО».

Ранее Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, Россия «поняла этот сигнал», а возможные меры будут очень эффективными. Он добавил, что в ЕС приняли решение не публиковать весь список санкций.

Россия надеется, что Евросоюз не станет вводить против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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