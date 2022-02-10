Песков прокомментировал ошибочные заявления главы МИД Британии про Воронеж и Ростов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перенаправил во внешнеполитическое ведомство вопрос об ошибке главы МИД Великобритании Лиз Трасс, не признавшей суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. Пескову задали вопрос о том, как такой уровень эрудиции у британского дипломата влияет на эффективность переговоров.

«Это не к нам вопрос, это в МИД», — сказал Песков.

Ранее Трасс, отвечая на вопрос российского коллеги Сергея Лаврова, заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России. Посол Великобритании в России Дебора Боннерт вмешалась в диалог и объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Вскоре британское посольство в Москве опубликовало разъяснения этих формулировок.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления британского дипломата — не оговорки, а последствия незнания темы.