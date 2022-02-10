В сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против России

Глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес заявил, что рассмотрение законопроекта о санкциях против России зашло в тупик. Об этом он сообщил CNN.

«Думаю, мы зашли в тупик», — сказал он, комментируя рассмотрение законопроекта.

Менендес отметил, что разногласия конгрессменов касаются в основном санкций против банков и «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что комитет сената Соединенных Штатов по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении РФ за якобы кибератаки Москвы против Украины. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, часть представителей сената настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России, если та «вторгнется» на Украину.

Санкции за российские кибератаки являются «одним из вопросов, который находится на рассмотрении», заявил председатель сената по международным отношениям Боб Менендес.