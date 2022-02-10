Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российский фристайлист обвинил себя в неудачном выступлении команды на Играх 20:03
В сенате США заявили о «тупике» в рассмотрении санкций против... 20:02
Тренер сборной России ответил на вопрос о двойных премиальных за победу... 19:46
В США описали «чудовищный» сценарий ядерной войны с Россией 19:45
Суд не признал «форумчаночку» и «охотницу за ВИПами»... 19:44
США направили в Польшу группу истребителей F-15 19:39
В правящей партии Казахстана призвали дочь Назарбаева подать в отставку 19:34
Палеонтологи обнаружили останки первого динозавра с респираторной инфекцией 19:25
Директор Росгвардии досрочно присвоил звание капитана двум российским лыжникам 19:17
Трамп опроверг утверждения о том, что он смывал документы в туалет Белого дома 19:16

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Жириновского

URA.RU: госпитализированный с COVID-19 Жириновский перестал узнавать родных

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Состояние заболевшего COVID-19 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, он перестал узнавать окружающих. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Жириновский не узнает соратников, родных и персонал больницы, в настоящее время медики не дают никаких прогнозов относительно состояния политика.

При этом в ЛДПР заявляют, что политик ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной работе.

Накануне стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом.

По информации Mash, Владимира Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией, некоторые СМИ также сообщили, что политика подключили к аппарату ИВЛ. В декабре в эфире радио «Комсомольская правда» Жириновский рассказывал, что привился от СOVID-19 восемь раз.

В Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть