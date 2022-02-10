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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Der Spiegel рассказал, как экономика США выигрывает от «вторжения» РФ на Украину

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Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, в которой говорится о том, что продавцы сжиженного газа в США виновны в военной истерии на Украине.

Автор Инес Цеттль утверждает, что Европа все больше зависит от сжиженного газа из США — поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%. Слухи о «российском вторжении на Украину» — способ еще плотнее «подсадить» Европу на американские поставки и отпугнуть страны ЕС от запуска «Северного потока — 2».

«В отрасли царит праздничное настроение, потому что бизнес, вероятно, еще долго будет процветать», — пишет автор.

Цеттль отметила, что требование экс-президента США Дональда Трампа освободиться от российского «энергетического плена» шокировало Германию, а в ЕС признавали, что российский газ значительно дешевле, и Трамп просто хочет принудить Европу к покупке американского топлива.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что власти США остановкой проекта «Северный поток — 2» в случае «вторжения» РФ на Украину в первую очередь нанесут вред жителям и компаниям Германии.

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