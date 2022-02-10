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Путин объяснил свои слова об Украине и «красавице»

Путин: мои слова об Украине и «красавице» не имели личного измерения

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Президент России Владимир Путин рассказал, что его фраза «нравится, не нравится, терпи, моя красавица» не имела «личного измерения», передает ТАСС.

«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — сказал глава государства.

Российский лидер также объяснил, что его слова про Украину, Минские соглашения и «красавицу» касались только того, что договоренности необходимо выполнять.

Высказывание Путина о красавице прозвучало 7 февраля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это выражение относилось к необходимости Киева выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Комментируя слова Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя».

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